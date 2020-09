Filippo Inzaghi: «Ibra top player ma il Milan è una squadra forte»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha detto la sua opinione sul Milan di Stefano Pioli, ecco le sue parole

Filippo Inzaghi, ospite di Tiki Taka, ha rilasciato una breve dichiarazione sul Milan di Stefano Pioli.

«Lo conosco bene Ibra, dà pressione ma il Milan è una squadra forte. Lui è straordinario ma il Milan era una squadra sottovalutata perché ha Donnarumma che è il miglior portiere d’Europa, ha Romagnoli che gioca in nazionale, Bennacer e Kessiè sono ottimi giocatori, Calhanoglu e Rebic sono forti, ha preso Tonali che è uno dei migliori giovani italiani. Pioli è un ottimo allenatore, è chiaro che Ibra ti dà qualcosa in più ma io farei i complimenti all’allenatore e alla società che ha pescato bene sul mercato, come con Theo Hernandez che in pochi conoscevano».