Galli esalta il Milan: «Gran mercato, sul precampionato...»

Filippo Galli, ex gloria del Milan, ha elogiato il mercato dei rossoneri e si è soffermato sul precampionato della squadra di Pioli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha dichiarato:

Buono. Mi pare un Milan che si è mosso bene sul mercato, quanto meno in base agli obiettivi dichiarati, che sono stati centrati. Sotto l’aspetto dei profili chiave, sì. Dopo di che, manca ancora qualcosa. Una vera e propria prima punta, a meno che non si decida di lavorare su Colombo, anche se Lorenzo è un centravanti diverso da Giroud, con caratteristiche meno da uomo d’area. Servirebbe un vero alter ego del francese. L’altra questione è dietro, dove c’è stata qualche sbavatura e amnesia di troppo che se non sistemi alla lunga poi paghi. È vero che è calcio d’agosto, ma fra pochi giorni si parte