FIFA, fissato il tetto alle commissioni agli agenti: le ultime

La FIFA ha intenzione di fissare un tetto alle commissioni degli agenti FIFA nel calciomercato: i nuovi regolamenti

Il Consiglio FIFA si è riunito oggi e ha annunciato importanti novità. Tra queste anche un nuovo sistema di regolamentazione sull’operato degli agenti FIFA. Di seguito le parole del consiglio.

«Un passo importante verso l’istituzione di un sistema più equo e trasparente. È stato approvato il regolamento FIFA per gli agenti di calcio, che cerca di introdurre standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l’introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria».