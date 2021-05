Festa scudetto Inter: scoppia la polemica a Milano, il motivo

Polemiche sui social per la festa Scudetto dell’Inter dopo la matematica certezza della conquista del titolo: assembramenti in Piazza Duomo

Le scene di festa della Milano nerazzurra cozzano sicuramente con il periodo storico fatto di restrizioni Covid e distanziamento sociale. Inevitabilmente la gente si è riversata in Piazza Duomo dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto da parte dell’Inter.

Sui social impazza la polemica e nell’occhio del ciclone c’è anche il sindaco Sala, reo di non aver previsto la possibile festa. La Questura di Milano intanto ha comunicato i dati della festa: 30mila i tifosi nerazzurri in giro per la città.