Fattore Reijnders: così è diventato indispensabile per Pioli

Tra i nuovi acquisti del Milan quello che si sta mettendo in mostra maggiormente è Reijnders. Così è diventato un fattore per Pioli:

la risposta arriva direttamente dalla voce presenze: 8 su 8 in campionato e titolare a Dortmund nella seconda giornata di Champions League. L’unica panchina, fin qui, del centrocampista classe ’98 è arrivata contro il Newcastle. La costanza nelle prestazioni, però, non è una novità. L’anno scorso ad Alkmaar, con l’AZ, ha giocato ben 54 partite da titolare su 54. Inoltre come riportato da la Gazzetta dello Sport, partendo dal centrosinistra, il 14 dialoga con Leao e Theo e diventa spesso illeggibile per gli avversari, accentrandosi o attaccando la profondità, come nell’azione del gol di Giroud a Bologna, primo assist servito alla prima da milanista. La notte di Dortmund, invece, ci ha detto che l’olandese può giocare anche come vertice basso.