Parla Fassone, su RedBird e Tonali: «Il caso del Milan è emblematico». L’ex dirigente rossonero si esprime su alcuni temi di mercato

Intervistato da Tuttosport, Marco Fassone ha parlato di Sandro Tonali al Newcastle e dei nuovi sviluppi del mercato, tra Europa e Arabia Saudita.

LE PAROLE – «Al Newcastle sta succedendo quello che già si è visto con PSG e Manchester City, ma cercando di imparare dagli errori fatti nel recente passato. Tonali? Trattative del genere saranno frequenti nel calcio italiano. Differenze tra il fondo americano e quelli orientali? I costi delle franchigie americane sono altissime, quindi gli americani preferiscono affacciarsi in Europa. Soprattutto in Italia, dove le infrastrutture sono arretrate e c’è possibilità di fare business. Non deve essere una minaccia, è un’evoluzione dal mecenatismo al nuovo meccanismo in cui i club producono business per chi è proprietario. Il caso del Milan è emblematico»