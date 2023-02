Faccini su Zaniolo: «Potrebbe andare al Milan in estate». Le parole sul futuro del calciatore italiano

Paolo Alberto Faccini ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe mettere una clausola per tornare in Italia, e al Milan, nel caso dovesse andare in Turchia:

«La volontà del ragazzo espressa era quella del Milan e le volontà sono importanti. Credo terrà una clausola per lasciare la porta aperta all’Italia. Dico il Milan perché il ragazzo aveva espresso quella voglia. Napoli e Juventus, comunque, potrebbero guardare alla finestra»