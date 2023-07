Fabrizio Romano: «Pulisic e il Milan si sono scelti per un motivo»

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha commentato il trasferimento di Christian Pulisic al Milan: le sue dichiarazioni

Nel proprio podcast Here We Go, Fabrizio Romano ha dichiarato:

Il Milan ha capito che Christian Pulisic soffriva molto perché non giocava. Pulisic voleva sentirsi importante, sentirsi parte del progetto. Il Milan può dare a Pulisic ciò di cui ha bisogno e Pulisic può dare al Milan ciò di cui ha bisogno