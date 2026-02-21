Connect with us

Fabregas: «Ho chiesto scusa subito. La prova tv l’accetterei. So di aver sbagliato, sono giovane»

47 minuti ago

Fabregas

Fabregas oggi nel prepartita di Juventus Como è tornato a parlare di quanto accaduto mercoledì a San Siro con Saelemaekers

Cesc Fabregas lo scorso mercoledì si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha fatto infuriare Massimiliano Allegri. Il tecnico spagnolo infatti nel bel mezzo di un’azione che si stava svolgendo a pochi centimetri dalla linea laterale vicina alla sua panchina ha ostacolato Alexis Saelemaekers.

Un gesto che ha fatto letteralmente andare su tutte le furie il tecnico toscano che è stato anche espulso. Il mister dei lariani si era già scusato e oggi prima di Juventus-Como è tornato sul discorso ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

LA ACCETTEREI«Ho chiesto scusa subito, non posso toccare un giocatore in campo. La prova tv può essere una soluzione l’accetterei. So di aver sbagliato, sono giovane, devo imparare».

