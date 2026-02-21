Fabregas: «Ho chiesto scusa subito. La prova tv l’accetterei. So di aver sbagliato, sono giovane»

Fabregas oggi nel prepartita di Juventus Como è tornato a parlare di quanto accaduto mercoledì a San Siro con Saelemaekers

Cesc Fabregas lo scorso mercoledì si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha fatto infuriare Massimiliano Allegri. Il tecnico spagnolo infatti nel bel mezzo di un’azione che si stava svolgendo a pochi centimetri dalla linea laterale vicina alla sua panchina ha ostacolato Alexis Saelemaekers.

Un gesto che ha fatto letteralmente andare su tutte le furie il tecnico toscano che è stato anche espulso. Il mister dei lariani si era già scusato e oggi prima di Juventus-Como è tornato sul discorso ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

LA ACCETTEREI – «Ho chiesto scusa subito, non posso toccare un giocatore in campo. La prova tv può essere una soluzione l’accetterei. So di aver sbagliato, sono giovane, devo imparare».

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN