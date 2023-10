Ex Milan, Vranckx svela il retroscena: «Vicino alla Fiorentina, volevo lasciare il Wolfsburg»

L’ex Milan Aster Vranckx, attuale centrocampista del Wolfsburg, ha raccontato a Het Laatste Nieuws un retroscena di mercato

«La mia volontà era quella di lasciare il Wolfsburg. In estate con la Fiorentina ho avuto contatti più che positivi, mi sarei trovato bene lì. Avevo bisogno di spazio e fiducia per far vedere tutte le mie qualità»