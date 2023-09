Vasquez quest’estate ha lasciato il Milan senza mai esordire in prima squadra e disputando qualche partita con la Primavera rossonera tra alti e bassi.

Il portiere colombiano ora allo Sheffield Wednesday sta facendo sognare i tifosi. Ecco il video di alcune parate che gli hanno permesso di mantenere la porta inviolata nel weekend:

Earning that clean sheet yesterday ⛔️

Some big saves from Vasquez when called upon at Elland Road#swfc pic.twitter.com/asUo5iczEr

— Sheffield Wednesday (@swfc) September 3, 2023