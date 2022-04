Ex Milan, Piatek rivela: «Sono migliorato più qui che nei 2 anni in Germania»

Krzystzof Piatek, attaccante della Fiorentina ed ex Milan, ha parlato dei suoi miglioramenti negli anni in Italia: le sue parole

Krzystzof Piatek, intervistato da DAZN, ha dichiarato:

«Sono molto contento di essere qui. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene. Italiano è molto attivo, molto forte e ha una grande idea di calcio. Per quanto riguarda l’Europa siamo sulla buona strada ma vediamo le prossime partite. Per Firenze è un’occasione incredibile e lo è anche per noi come squadra. Siamo forti ma dobbiamo continuare a giocare bene. Sono sicuramente un calciatore migliore perché ho più esperienza. Ho giocato in Germania e Italia. Penso di essere migliorato di più in questi 2/3 mesi che in due anni in Germania perché mi sto allenando con un grande allenatore come Italiano».