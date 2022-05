Ex Milan, Pastorello «Cutrone deve lasciare Empoli»

Federico Pastorello, procuratore dell’ex Milan Patrick Cutrone, ha speicificato come il futuro dell’attaccante sarà lontano da Empoli

Intervistato da Repubblica, Federico Pastorello ha parlato del futuro di Patrick Cutrone, ex Milan:

«Purtroppo nel corso della stagione ci si è accorti che Pinamonti e Cutrone, che sono molto amici, per caratteristiche non si completano. L’allenatore se ne è reso conto, ora per Patrick dobbiamo trovare una soluzione, non più in prestito perché siamo finalmente all’ultimo anno col Wolverhampton».