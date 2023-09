L’ex Milan Kevin Prince Boateng pensa al futuro dopo il ritiro dal calcio giocato. Ecco cosa potrebbe fare il ghanese

Futuro ancora nel mondo del calcio per Kevin Prince Boateng? L’ex Milan ha annunciato il ritiro dal calcio giocato ma potrebbe non decidere di non lasciare del tutto l’ambiente.

Come riportato da Nicolò Schira potrebbe iniziare presto una nuova esperienza come agente/intermediario.