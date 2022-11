Ex Milan – L’Inter mette nel mirino Kessie: le ultime

Calciomercato Inter: ritorna di moda il nome di Kessie, possibile l’operazione nella prossima finestra estiva

In casa Inter ritorna di moda il nome di Kessie. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’ivoriano potrebbe diventare uno degli obiettivi per la prossima finestra di mercato estiva.

«L’operazione è tutt’altro che semplice e richiede tempi lunghi perché, come detto, il calciatore ivoriano intende terminare la stagione in blaugrana. E si sa, più lunghi sono i tempi, più ci sono possibilità che le cose cambino in corsa, ma l’Inter non ha intenzione di mollare il colpo ed è vigile su Kessié. Un corteggiamento, quello nerazzurro, che va avanti fin dai tempi del trasferimento dall’Atalanta al Milan (…). Adesso la situazione è diversa, ma l’Inter ci sta provando nuovamente, consapevole del fatto che l’ingaggio è molto alto, ma anche di una possibile apertura al prestito da parte del Barcellona»