Ex Milan, Gattuso scelto per la panchina del Marsiglia! I dettagli. L’ex tecnico rossonero riparte dalla Francia, oggi la firma

Nuova avventura per Gennaro Gattuso. Il tecnico, ex Milan ed ex Napoli, riparte dalla Francia. Accostato già alla panchina del Lione, che poi ha scelto Fabio Grosso, l’ex calciatore rossonero inizierà un nuovo percorso sulla panchina del Marsiglia.

Come riporta calciomercato.com, la firma sul contratto biennale fino a giugno 2025 è attesa già oggi, giorno dell’incontro decisivo tra le parti.