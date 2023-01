E’ il compleanno di Castillejo: ecco i suoi numeri nelle quattro stagioni passate con la maglia rossonera

L’ex Milan, Samuel Castillejo, compie oggi 28 anni. L’esterno spagnolo ha giocato in rossonero per quattro stagioni e in estate è passato al Valencia.

Castillejo ha giocato 113 partite in rossonero e ha messo a segno 10 reti.