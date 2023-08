Ex Milan, Gabbia si presenta al Villarreal: «Vi spiego la mia scelta»

Il Villarreal ha presentato alla stampa il neo acquisto Matteo Gabbia, arrivato dal Milan in prestito secco. Le parole del difensore

Le parole dell’ex Milan Matteo Gabbia nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Villarreal:

«Sono molto felice, voglio ringraziare il presidente della società per l’opportunità e la fiducia. Quando mi ha chiamato il Villarreal ero desideroso di venire. Per me è una grande opportunità giocare nella Liga e non vedo davvero l’ora. Ho parlato con Daniele Bonera, mi ha dato ottimi consigli perché conosce molto bene la squadra. Gli ho chiesto anche consigli sulla vita quotidiana, è stato di grande aiuto sapere cos’è il Villarreal e tutto è stato positivo. Ora devo fare del mio meglio. Giocare per il Villarreal è una sfida. Liga e Serie A sono campionati diversi, ma alla fine il gioco resta lo stesso. Devi provare a vincere le partite ed essere competitivo. Sono molto grato al mister perché mi sta aiutando molto. Sono molto contento di quello che ho trovato, e penso che con la capacità di migliorare molto presto»

RUOLO – «Le due posizioni del centro della difesa mi stanno bene, sono un destro ma posso giocare a sinistra dove ho giocato tante partite. Non ho problemi a giocare in entrambe le posizioni, destra o sinistra. Ho giocato anche in altri ruoli in cui non mi sento molto a mio agio, ma devo lavorare e cercare di migliorare per poter dare una mano nei ruoli in cui devo giocare»