Ex Milan, Destro torna all’Empoli: il comunicato UFFICIALE

Ritorno al passato per l’ex Milan Mattia Desto. L’attaccante torna all’Empoli, il comunicato ufficiale del club

Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Destro”. Questo il comunicato con cui il club azzurro ufficializza il ritorno del calciatore classe ’91. Ecco la nota integrale e il tweet del club. Mattia Destro è un attaccante italiano nato ad Ascoli Piceno il 20 marzo 1991. Inizia a giocare nel Punto Juve, nel 2004 passa all’Ascoli per una stagione per poi approdare nel settore giovanile dell’Inter: in nerazzurro Mattia vince lo Scudetto con Giovanissimi e Allievi e il Torneo di Viareggio nel 2008. Nel 2010 avviene il trasferimento in prestito al Genoa, dove esordisce in Serie A a settembre nel match con il Chievo, e mette a segno le prime reti. Gioca poi nel Siena, realizzando 12 centri in 30 partite, prima di passare alla Roma: in giallorosso saranno 29 i gol in 68 gare, 2 di queste in Champions League. Tappa successiva della carriera di Mattia è quindi il Milan. Nell’estate del 2015 Destro si trasferisce al Bologna. Una lunga permanenza fino a gennaio 2020, quando torna in prestito al Genoa fino al termine della stagione 2021/2022, quest’ultima con 9 gol in 27 gare. Nel seguente campionato Destro arriva all’Empoli conquistando la salvezza. In Nazionale, Mattia Destro partecipa agli Europei Under 19, è vicecampione nella medesima competizione U21 e fa il suo esordio in Nazionale maggiore a 21 anni nella gara con l’Inghilterra. Bilancio personale di 8 gare ed una rete, quella contro Malta nelle qualificazioni al Mondiale del 2014