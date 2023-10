Ex Milan, Bonaventura in grande spolvero: la Fiorentina pensa al rinnovo

L’ex Milan Bonaventura è in uno stato di grande forma, come dimostrato anche contro il Napoli. La Fiorentina pensa al rinnovo

Come riportato da TMW il club viola nella seconda parte di stagione potrebbe premiarlo con un altro rinnovo di contratto. Nessuna fretta, anche perché superate le 25 presenze per Bonaventura scatterà il rinnovo automatico anche per il prossimo anno. Ma l’idea vista l’importanza di Bonaventura nel gruppo di Italiano è quella di rivedere l’accordo con un nuovo contratto fino al 2025 con opzione per la stagione successiva.