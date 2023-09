Ex Milan, Allegri trionfa a Capannelle: primo il suo cavallo Lyricus

Ex Milan, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus vince all’Ippodromo Capannelle con il suo cavallo Lyricus

Come riferito da sportface, Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan, ha trionfato quest’oggi all’Ippodromo Capannelle con uno dei suoi cavalli, Lyricus, nel Premio Fastigio.

Guidato dal fantino Dario Di Tocco, in giubba amaranto, il cavallo di quattro anni e acquistato in Francia, ha trionfato su La Cortigiana al secondo posto, con Godsave al terzo e Altalene al quarto. Soddisfazione, dunque, per l’allenatore della Juventus.