Europa League: Pioli avrà a disposizione anche Meité, Mandzukic e Tomori

Europa League: si allunga la lista del Milan. Pioli avrà a distinzione dei ricambi di ottima qualità, Tomori, Mandzukic e Meité, fuori…

Il Milan sfiderà tra qualche settimana la Stella Rossa di Belgrado, nel match valido per i sedicesimi di Europa League. Stefano Pioli avrà a disposizione una rosa più ampia.

Infatti, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in questo mercato invernale sono giunti in rossonero Meité, Mandzukic e Tomori. Hanno invece lasciato Milanello, ormai ai margini da diverso tempo, Andrea Conti, Leo Duarte e Mateo Musacchio.