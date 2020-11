Europa League: giovedì il Milan sfida il Celtic, una vittoria potrebbe…

Europa League: giovedì il team di Stefano Pioli sfiderà il Celtic nel match valido per la quinta giornata del girone H

Dopo aver battuto la Fiorentina in campionato, giovedì il Milan affronterà, in quel di San Siro, il Celtic, nel match valido per la quinta giornata di Europa League.

Una vittoria contro gli scozzesi potrebbe essere già decisiva per il passaggio del turno, qualora il Lille battesse lo Sparta Praga. In caso di pareggio del team francese, invece, la squadra ceca dovrà battere il Diavolo 4-0 per aggiudicarsi i sedicesimi di finale.