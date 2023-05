Milan Inter sold out: sarà record italiano di incasso. Ecco le stime sull’incasso per la prima semifinale di Champions League

San Siro per la sfida di Champions League tra Milan ed Inter di mercoledì 10 maggio sarà sold out e firmerà un nuovo record per il calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la sfida polverizzerà il precedente record in fatto di guadagni da botteghino appartenente a Milan-Tottenham e secondo le stime raggiungerà i 10 milioni di euro.