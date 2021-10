Euro2028, la UEFA pronta ad ostacolare la candidatura dell’Italia

La UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia per Euro2028: la favorita sarebbe invece l’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia a Euro2028. L’intenzione dell’organo calcistico sarebbe quello di puntare sull’Inghilterra per l’Europeo, mentre per il Mondiale del 2030 preferirebbe farlo in Spagna e Portogallo.