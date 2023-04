Euro 2032, c’è la candidatura ufficiale dell’Italia: i dettagli

Euro 2032, c’è la candidatura ufficiale dell’Italia: l’unica avversaria è la Turchia, che ha presentato ben due dossier. I dettagli

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha reso note le candidature ufficiali per gli Europei del 2028 e del 2032, tra cui quella dell’Italia per Euro 2032. Ecco il comunicato:

«La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032. Regno Unito e Irlanda (rappresentate dalle Federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles) hanno presentato la loro candidatura per EURO 2028. La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l’Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032. La UEFA desidera ringraziare tutte le Federazioni nazionali per aver inviato i loro dossier. Nei prossimi mesi, l’amministrazione UEFA valuterà ciascuna delle offerte, con il Comitato Esecutivo UEFA che voterà e stabilirà, a ottobre, chi si sarà aggiudicato il diritto di ospitare entrambe le edizioni. La procedura di voto completa può essere trovata nel regolamento di candidatura di UEFA EURO»