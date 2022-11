Euro 2028: avanza la candidatura di Regno Unito e Irlanda

Regno Unito e Irlanda si candidano ad ospitare l’edizione di Euro 2028. Selezionati 14 stadi, finale a Wembley

La UEFA ha ricevuto ufficialmente la candidatura di Regno Unito e Irlanda per l’organizzazione degli Europei 2028. Ad annunciarlo è stata la Football Association.

I 14 STADI – Birmingham – Villa Park

Liverpool – Everton Stadium

Londra – London Stadium

Londra – Tottenham Hotspur Stadium

Londra – Wembley Stadium

Manchester – City of Manchester Stadium

Manchester – Old Trafford

Newcastle – St James’ Park

Sunderland – Stadium of Light

Dublino – Dublin Arena

Dublino – Croke Park

Belfast – Casement Park Stadium

Glasgow – Hampden Park

Cardiff – National Stadium of Wales