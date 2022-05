Eto’o sull’Italia: «Mancini ha vinto l’Europe, trionfo incancellabile»

Samuel Eto’o, ex attaccante, ha analizzato la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Samuel Eto’o ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia a Qatar 2022:

«This is football, questo è il calcio. Cosa c’è di logico in una nazionale che vince l’Europeo e dopo sei mesi viene eliminata? Niente, è la magia di questo sport. Mancini ha fatto una cosa incredibile e nessuno la cancellerà. Io sono convinto che quando si cade la cosa più difficile non è capire come sei caduto, ma come rialzarti. Mancini ha ancora molto da dire nel calcio mondiale».