Estupinan subito titolare in Milan Roma? Tentazione di Allegri, cosa filtra da Milanello sul terzino sinistro

Estupinan può partire subito titolare in Milan-Roma: fortissima tentazione di Allegri, cosa filtra da Milanello in vista del big match

La retroguardia del Milan guidato da Massimiliano Allegri registra un rientro di peso in vista della prossima sfida. Pervis Estupiñán, che aveva subito un infortunio alla caviglia in Nazionale, è nuovamente «a disposizione di Massimiliano Allegri dopo circa un mese» di stop.

Il ripristino dell’esterno sudamericano è vitale, data l’attuale emergenza difensiva e il sovraccarico di impegni che ha messo alla prova i titolari.

Estupinan sorpassa Bartesaghi per l’undici iniziale

Stando alle indiscrezioni riportate da Sky, Estupiñán non solo ha smaltito l’infortunio, ma potrebbe subito conquistare una posizione di primo piano nell’undici titolare. L’esterno ecuadoriano «potrebbe anche partire dal primo minuto».

In questo momento, Estupiñán è considerato «in vantaggio su Davide Bartesaghi per una maglia da titolare a sinistra». Il giovane Bartesaghi, pur avendo fornito buone prestazioni nelle ultime uscite, potrebbe quindi ritrovarsi ad essere la riserva di pregio.

L’esperienza e la completezza di Estupiñán, che unisce solida copertura difensiva a un efficace apporto offensivo, rappresentano un’opzione di valore inestimabile per Allegri. La decisione di Allegri, che valuterà le condizioni finali, riflette la necessità impellente di restituire equilibrio e qualità alle fasce laterali della squadra.