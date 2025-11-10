Estupinan disastroso a Parma: rischio Emerson Royal bis? Sosta fondamentale, Allegri catechizza il terzino

Estupinan, il terzino ex Brighton è stato tra i peggiori a Parma: rischio Emerson Royal bis? Allegri si aspetta una svolta

Appena tornato in campo, Pervis Estupiñán è subito finito nel mirino della critica e dei tifosi rossoneri. Il Milan non è uscito dal Tardini con i tre punti anche a causa dei suoi gravi errori, che lo hanno reso uno dei volti in negativo del weekend.

Estupinan, gli errori che hanno regalato il pari

L’ex Brighton è rientrato titolare dopo oltre un mese di assenza (tra squalifica e infortunio), ma l’esito è stato rovinoso. Estupiñán è entrato negli episodi chiave che hanno portato al pareggio:

Sul primo gol del Parma, perde tempo cercando un contatto con Britschgi al posto di spazzare il pallone. Una leggerezza che dà il via alla rimonta. Sul gol del pareggio, esce in ritardo sulla fascia, lasciando ampio spazio per il cross su Delprato.

Errori da “pollo” per dirla alla Allegri, imperdonabili per i tifosi che vedono in lui e in Fofana i colpevoli del passo falso.

La variabile Bartesaghi e il rischio precedente

La crescita di Davide Bartesaghi complica ulteriormente la situazione per l’ecuadoregno. Il classe 2005 si è trasformato da riserva con perplessità a vera e propria certezza, offrendo prestazioni convincenti contro Juventus, Fiorentina e Atalanta. Il suo rendimento ha messo in discussione l’urgenza di schierare subito Estupiñán dal 1′.

Si ripresenta così il grande rischio di ripetere quanto accaduto con Emerson Royal la scorsa stagione. Anche il brasiliano era arrivato per essere il padrone della fascia, ma le sue prestazioni non convincenti avevano portato alla cessione.

Estupiñán, costato circa 20 milioni di euro per sostituire Theo Hernandez, deve imporsi con efficacia. Il dualismo con Bartesaghi, un tempo impensabile, è ora uno scenario reale. L’ecuadoregno può dare qualcosa in più in rapidità, ma il giovane ha garantito maggiore affidabilità in fase di copertura.

Lavoro Intensivo A Milanello

Per recuperare la miglior condizione fisica e integrarsi nelle idee di Allegri, Estupiñán resta a Milanello in questa sosta, non essendo stato convocato dall’Ecuador. È chiamato a dare un cambio di passo decisivo per scongiurare un Emerson Royal-bis e per farsi trovare pronto per il derby contro l’Inter. Lo riporta calciomercato.com.