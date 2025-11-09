Estupinan Milan, la spiegazione di Allegri sul perché ha giocato titolare: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Ultime

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto fare chiarezza sulle scelte difensive operate contro il Parma, in particolare la presenza di Pervis Estupiñan al posto del giovane Davide Bartesaghi. La scelta dell’ecuadoriano, rientrato da poco, è stata dettata da ragioni tecniche e di esperienza.

Allegri ha spiegato che la sua preferenza per Estupiñan era legata alla sua condizione fisica, pur ammettendo il rischio: «Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie».

Nonostante le critiche per la sua leggerezza in occasione del primo gol del Parma, il tecnico ha bilanciato il giudizio, ricordando il suo contributo positivo: «Ha avuto un’ingenuità sul gol, ma poi ha salvato la palla sull’1-2».

L’allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni di Fikayo Tomori, assente dall’undici titolare: «Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo». Una condizione che ha aperto la porta a un altro difensore: «Ma De Winter comunque è un giocatore affidabile».

Ancora una volta, Allegri ha concluso ribadendo che il problema del 2-2 non è mai da ricercare nei singoli, ma nella mentalità del gruppo: «Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c’era da riaccendersi e fare un po’ di battaglia per 10-15 minuti». Per il mister, superare quel momento di difficoltà collettiva avrebbe cambiato l’esito della gara: «Una volta passata quella ondata lì, sarebbe stato tutto più facile».