Estupinan Milan, i tifosi pretendono qualcosa in più dal nuovo acquisto: il ballottaggio con Bartesaghi...

Il pareggio casalingo del Milan contro il Parma continua a generare polemiche, e al centro della bufera è finito il difensore Pervis Estupinan. L’esterno ecuadoregno è stato individuato come uno dei principali responsabili della clamorosa rimonta subita, con i suoi errori che hanno inciso pesantemente sui due punti persi dalla squadra di Massimiliano Allegri.

La prestazione di Estupinan è stata severamente criticata dai sostenitori rossoneri, delusi dalla sua disattenzione tattica e dalle sue scelte in campo. Il tecnico Allegri ha liquidato la gara parlando di svarioni ingenui commessi da lui e da altri, ma il mirino è puntato sull’ex Brighton, che nei 70 minuti di gioco non ha saputo garantire la necessaria solidità difensiva.

L’azione del primo gol del Parma ha visto Estupinan protagonista in negativo. Invece di risolvere la situazione con un semplice calcio lungo, il difensore ha cercato un contatto rischioso con Britschgi, un gesto che ha spianato la strada all’accorcio delle distanze. L’ingenuità è stata poi replicata in occasione del pareggio definitivo. Nel secondo tempo, Estupinan è stato colto in ritardo di marcatura, consentendo al laterale ducale di crossare indisturbato per il pareggio di Delprato.

Questi errori grossolani evidenziano un problema di concentrazione e lucidità nella fase difensiva, un aspetto su cui il Milan deve lavorare senza tregua. I difetti non si limitano però al reparto arretrato: anche a centrocampo, il rendimento di Fofana è stato messo in discussione dai tifosi, preoccupati dalla mancanza di alternative di livello e dalla poca convinzione mostrata in campo da alcuni elementi chiave.