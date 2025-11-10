Estupinan Milan, inizio a rilento con la maglia rossonera: i tifosi gli stanno contestando quest’errore. Le ultimissime notizie

Il deludente pareggio per 2-2 ottenuto dal Milan al Tardini contro il Parma continua a far discutere e a infiammare la critica. Sebbene la formazione di Massimiliano Allegri non abbia lasciato due punti solo ed unicamente per responsabilità individuale, gli sbagli commessi da Pervis Estupinan hanno avuto un peso determinante sul risultato finale.

Il difensore ecuadoregno è finito nel mirino dei tifosi rossoneri, che hanno manifestato il loro forte disappunto per la prestazione offerta. Allegri stesso, nel post partita, ha parlato di errori «da pollo», estendendo il giudizio ad altri compagni, ma la condotta di Estupinan nei 70 minuti in campo è stata particolarmente fallosa.

L’ex Brighton è stato protagonista di due episodi chiave che hanno permesso il ritorno in partita dei ducali. Sul gol che ha accorciato le distanze a fine primo tempo, Estupinan ha commesso un’ingenuità notevole: invece di spazzare via la palla in una situazione di potenziale pericolo, ha cercato un contatto con l’avversario Britschgi, consentendo di fatto al Parma di segnare.

Nel secondo tempo, l’errore si è ripetuto, contribuendo in modo diretto al gol del pareggio firmato da Delprato. In questa circostanza, Estupinan è uscito in ritardo sul laterale ducale che, indisturbato, ha potuto crossare indisturbato in area di rigore.