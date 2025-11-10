Estupinan unico colpevole del pareggio di Parma? Allegri non è dello stesso avviso: la profonda analisi del tecnico

Estupinan non è l’unico colpevole del pareggio del Milan a Parma: l’analisi di Massimiliano Allegri è molto più profonda

Guardando e analizzando i risultati del weekend, il Milan ha perso l’ennesima clamorosa occasione di balzare in testa alla classifica. Vincere a Parma avrebbe permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di vivere una sosta agiata e di preparare in tranquillità e serenità il derby del prossimo 23 novembre contro l’Inter.

Ovviamente, lo stato d’animo a Milanello resta positivo, ma il rammarico è immenso. Al Tardini, sabato, il Milan è sembrato indifeso, dilapidando un vantaggio di due reti.

Estupinan nel mirino della Gazzetta

La debacle difensiva è finita sotto la lente d’ingrandimento de La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha titolato: «Errori e solite distrazioni. Nel mirino non solo Estupinan».

L’ecuadoregno Pervis Estupiñán è finito al centro delle critiche per la sua prestazione sciagurata, macchiata da un errore grossolano in occasione del primo gol del Parma. Invece di risolvere una situazione complessa buttando il pallone in rimessa laterale, Estupiñán ha cercato uno scontro fisico con Britschgi, perdendo il duello e consentendo l’assist per la rete di Bernabé. Una leggerezza fatale e inspiegabile che ha rivitalizzato completamente i ducali.

Le colpe non sono solo sue

La Gazzetta ha precisato che Estupiñán non è l’unico responsabile della fragilità emersa: anche altri nuovi acquisti – Ricci, De Winter e Athekame – più Fofana non hanno dato l’apporto sperato alla causa rossonera. La mancanza di concentrazione è stata un problema collettivo.

Il Milan non si preparerà quindi alla stracittadina con l’agio che una vittoria avrebbe garantito, ma con l’obbligo di risolvere i problemi di mentalità e di rosa evidenziati a Parma.