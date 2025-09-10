Estupinan, gli aggiornamenti verso Milan Bologna: le condizioni dell’esterno rossonero

Estupinan sarà a disposizione di Allegri per Milan Bologna? Le ultime verso il match in programma domenica

L’attesa per la prima di campionato tra Milan e Bologna è già carica di tensioni, soprattutto per Massimiliano Allegri e il suo staff. Oltre al noto infortunio di Rafael Leao, un altro difensore chiave potrebbe non essere disponibile per la sfida di domenica: Pervis Estupiñan.

Il terzino ecuadoriano, arrivato in estate per rinforzare la fascia sinistra, è un elemento fondamentale nei piani tattici di Allegri. Le sue doti offensive e la sua solidità in fase difensiva lo rendono un giocatore insostituibile. Tuttavia, la sua presenza contro il Bologna è a forte rischio. Estupiñan non ha preso parte all’ultima partita della sua nazionale, l’Ecuador, a causa di un sovraccarico muscolare. Un fastidio che lo ha costretto a fermarsi in via precauzionale, e che ora preoccupa l’ambiente rossonero.

Le condizioni di Estupiñan: un monitoraggio costante

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del difensore sono da monitorare giorno per giorno. Il club del Diavolo non vuole correre rischi, soprattutto all’inizio della stagione, e lo staff medico valuterà attentamente il recupero del giocatore. Se il dolore dovesse persistere, Allegri opterà per un’altra soluzione sulla corsia sinistra, evitando di affrettare i tempi e rischiare una ricaduta più grave. La prudenza, in questi casi, è d’obbligo.

Possibili alternative per i rossoneri

In caso di assenza del terzino, il tecnico rossonero ha a disposizione diverse alternative. La più probabile è l’impiego di Theo Hernández. Il francese, che per ora ha giocato prevalentemente come esterno alto, tornerebbe a ricoprire il suo ruolo naturale. Un’altra opzione, seppur meno probabile, è l’utilizzo del giovane Luca Pellegrini, arrivato in prestito e desideroso di mettersi in mostra.

L’infortunio di Estupiñan rappresenta un’ulteriore complicazione per il Milan, che deve già fare a meno di Rafael Leao. Allegri, però, si è sempre distinto per la sua capacità di adattare la squadra alle emergenze. Il Diavolo è pronto a lottare con tutte le sue forze per iniziare la stagione con il piede giusto.