Milan Bologna, Allegri ha deciso: questa sarà la coppia d’attacco! Le ultime

Milan Bologna, mister Massimiliano Allegri potrebbe avere le scelte obbligate. Questa la coppia favorita per la titolarità

Il Milan si prepara per la prima sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera al Dall’Ara. L’attesa è alta per vedere all’opera la squadra di Massimiliano Allegri, che in estate ha subito un profondo rinnovamento. Tuttavia, l’allenatore rossonero deve affrontare i primi grattacapi, con l’infortunio di uno dei suoi giocatori chiave.

Rafael Leao, l’esterno portoghese noto per la sua velocità e la sua abilità nel dribbling, difficilmente sarà rischiato per la partita. Il fastidio muscolare che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni non è ancora del tutto superato. Sebbene il Milan non voglia correre rischi inutili all’inizio della stagione, la sua assenza sarebbe un duro colpo per l’attacco del Diavolo, che perde il suo uomo più imprevedibile.

La nuova coppia offensiva: Pulisic e Gimenez pronti a esordire?

Per sostituire il fantasista portoghese, Allegri sta valutando una soluzione sorprendente: schierare fin da subito la nuova coppia d’attacco formata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori, acquistati dal Milan durante il calciomercato estivo, sono considerati pedine fondamentali per il futuro del club.

Christian Pulisic, ex Chelsea e capitano della nazionale statunitense, è un attaccante versatile che può agire sia come esterno che come trequartista. La sua tecnica, la sua capacità di finalizzazione e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un elemento prezioso per la formazione del Milan. Al suo fianco, Santiago Gimenez, il giovane e talentuoso centravanti messicano, arrivato dall’Eredivisie olandese con grandi aspettative. Conosciuto per il suo istinto del gol e la sua freddezza sotto porta, Gimenez potrebbe essere la punta di diamante di cui i rossoneri hanno bisogno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pulisic e Gimenez si uniranno al gruppo solo nella giornata di giovedì, 11 settembre, dopo aver completato le visite mediche e firmato i contratti. Allegri ha quindi poco tempo per lavorare con loro, ma la loro intesa sul campo potrebbe già fare la differenza. L’esordio di questa coppia di attaccanti, se confermato, rappresenterebbe un segnale forte da parte del Milan e dell’allenatore. La squadra è pronta a puntare sul nuovo che avanza, sperando di iniziare con il piede giusto la stagione e mandare subito un segnale forte a tutte le rivali.