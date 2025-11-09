Estupinan Milan, Max Allegri lo difende dalle critiche: «Rientrava da un infortunio, non si può dire che…». Le ultimissime notizie

Un pareggio che ha il sapore amaro della sconfitta. Il Milan ha sprecato una grande occasione per portarsi in testa solitaria alla classifica, facendosi rimontare in modo clamoroso dal Parma allo Stadio Ennio Tardini nell’undicesima giornata di campionato. Dopo essersi portato sul 2-0 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e al rigore trasformato da Rafael Leão, i rossoneri hanno subito una rimonta che l’allenatore Massimiliano Allegri ha giudicato imperdonabile.

L’allenatore, intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine della gara, non ha usato giri di parole per esprimere la sua frustrazione per il 2-2 finale: «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati».

L’analisi di Allegri si è concentrata in particolare sulle fasi cruciali del match, a partire dal gol di Bernabé che ha dimezzato lo svantaggio ducale. «Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′», ha sentenziato il tecnico toscano con tono perentorio. «La palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità».

Interrogato sulla prestazione di Estupiñan, apparso in difficoltà in occasione del primo gol subito, l’allenatore ha preso le difese del suo giocatore, invitando a non fare processi sommari: «Estupinan rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro». Per Allegri, infatti, il problema è stato di natura collettiva e di atteggiamento.

Il rammarico è grande, soprattutto pensando alle opportunità sprecate nel recente periodo. Il tecnico ha esteso la critica all’atteggiamento generale della squadra, ricordando i punti persi contro squadre meno quotate: «Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette». Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e costringe il Milan a non staccare il Napoli in vetta, proprio prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La squadra ha ora due settimane per riflettere e ritrovare la «lucidità» richiesta dal mister in vista del prossimo impegno.