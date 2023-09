Espulsione Tomori: così Pioli pensa di sostituirlo nel derby

L’unica nota stonata della vittoria del Milan contro la Roma è stata l’espulsione di Tomori. Ecco Pioli pensa di sostituirlo in vista del derby

Tra le tante note positive del Milan a Roma, c’è quella negativa dell’espulsione di Tomori che costerà all’inglese la squalifica nel derby della quarta giornata di Serie A contro l’Inter.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Pioli per sostituirlo pensa all’inedita coppia Kalulu-Thiaw. La più giovane delle alternative possibili. Il più esperto Kjaer resta un’opzione ma come visto anche contro i giallorossi, l’allenatore ha preferito il francese al danese.