Espulsione Krstovic, entrata dura su Chukwueze: Massimi non ha dubbi ed estrae il rosso – VIDEO

Espulsione Krstovic, entrata dura su Chukwueze: Massimi non ha dubbi ed estrae il rosso. Il VIDEO dell’intervento

Entrata molto pericolosa da parte di Nikola Krstović su Chukwueze verso la fine del primo tempo di Milan Lecce. Gamba alta condannata dall’arbitro Massimi con il cartellino rosso valutandola come gioco pericoloso. Il VAR è stato concorde nella decisione dell’arbitro e non l’ha chiamato per rivedere il fallo: il Lecce è sotto all’intervallo di due gol e anche con un uomo in meno. Di seguito l’analisi di Marelli a DAZN.

MARELLI – «Massimi vede la gamba molto alta. Non c’era la volontà di fare male ma si tratta di un fallo grave di gioco. E quindi non poteva che non essere un cartellino rosso».