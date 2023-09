Esordio Bartesaghi: il dato incredibile sul suo ingresso in campo. Il classe 2005 fa il suo debutto in Serie A e stabilisce un record

Una giornata da ricordare per Davide Bartesaghi quella di ieri. In Milan Verona, il giovane giocatore ha fatto il suo esordio in Serie A.

Secondo quanto riferisce Opta, essendo nato il 29 dicembre 2005, il terzino è il più giovane a essere sceso in campo in questa edizione di Serie A.