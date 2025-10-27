Esonero Tudor, il commento di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: l’ha detto in diretta l’allenatore del Milan. Le ultimissime notizie

L’imminente esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus, sebbene non ancora ufficializzato, ha fatto rapidamente il giro del mondo del calcio, arrivando ovviamente anche alle orecchie di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan, che della Juventus è stato a lungo un volto e un condottiero vincente, ha commentato la notizia con toni distesi e di sincero dispiacere personale.

Interrogato sul possibile ribaltone in casa bianconera, che vedrebbe l’uscita del croato dopo una serie di risultati negativi, Allegri ha messo da parte l’agonismo e la rivalità sportiva per concentrarsi sull’aspetto umano: «Se verrà esonerato mi dispiace molto, è un bravissimo ragazzo». Una dichiarazione che sottintende un rapporto di stima e conoscenza tra i due allenatori, che hanno spesso condiviso il campo sebbene in ruoli diversi.

La frase di Allegri evidenzia la precarietà del mestiere di allenatore e la rapidità con cui si può passare dagli elogi all’esonero, un meccanismo ben noto a chi ha vissuto, come il tecnico rossonero, le pressioni dei grandi club. La solidarietà espressa nei confronti di Tudor è dunque un gesto di vicinanza verso un collega in un momento professionale estremamente delicato, dove le qualità umane passano in secondo piano rispetto ai risultati sportivi.

L’uscita di Allegri è un monito anche per il suo stesso ambiente e, in generale, per la Serie A, dove la panchina è sempre «elettrica». Proprio in un momento in cui il suo Milan, pur con la «coperta corta», cerca di mantenere la testa della classifica e il tecnico deve gestire pressioni e polemiche (come quelle su Santiago Gimenez), Allegri dimostra lucidità emotiva e distacco, concentrandosi sulla sua missione in rossonero in vista della sfida contro l’Atalanta di Jurić.