Esonero Tudor, la Juventus ha deciso di mandare via l’allenatore: panchina affidata a questo profilo. Le ultimissime notizie

È giunta al capolinea l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. La notizia, riportata da Sky Sport: il tecnico croato non sarà più l’allenatore della Juventus. Si attende soltanto il comunicato del club per formalizzare un esonero che era nell’aria ma che ha subito una violenta accelerazione dopo la disastrosa prestazione dell’Olimpico.

La sconfitta contro la Lazio – la terza consecutiva in campionato e la quarta partita di fila senza segnare – è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dirigenza, dopo le riflessioni avviate nella «notte amara» di Roma, ha raggiunto la conclusione inevitabile: la squadra è in caduta libera, priva di identità e in preda a una confusione tattica che l’allenatore non è riuscito a risolvere.

Tudor, chiamato a marzo per sostituire Thiago Motta e dare una scossa, ha fallito la sua missione. Non solo non è arrivata la svolta sperata, ma la situazione è precipitata ulteriormente. Nonostante un contratto che lo legava ai bianconeri fino al 2027, la società ha deciso di tagliare corto di fronte a risultati allarmanti e a una classifica che inizia a farsi preoccupante.

Chiuso nel modo più amaro e rapido il capitolo Tudor, ora si apre ufficialmente la caccia al successore. La Juventus è costretta a muoversi in fretta, con la partita contro l’Udinese in programma già mercoledì. I nomi che circolano sono di grande impatto: da Luciano Spalletti e Roberto Mancini, sogni costosi e di difficile realizzazione, all’ipotesi più pragmatica di Raffaele Palladino come possibile traghettatore.

Intanto, la soluzione interna è quella di affidare momentaneamente la panchina a Brambilla della Next Gen. Resta inoltre lo scoglio del contratto di Thiago Motta, ancora a libro paga, ma la dirigenza ha capito che non c’è più tempo da perdere per dare una sterzata al club.