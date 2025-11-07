News
Esonero Pioli, è Vanoli il sostituto dell’ex Milan sulla panchina della Fiorentina: ufficiale
Esonero Pioli, i Viola hanno scelto il sostituto dell’ex Milan: tocca a Paolo Vanoli. Contratto fino al termine della stagione con opzione
La Fiorentina ha ufficializzato l’ingaggio di Paolo Vanoli. Il tecnico di Varese, 58 anni, subentra all’esonero Stefano Pioli alla guida della squadra viola.
Pioli, allenatore che ha segnato un’importante parentesi sulla panchina del Milan, lascia dunque il club toscano.
Nel pomeriggio di oggi, Vanoli svolgerà il primo allenamento al Viola Park. Il suo debutto ufficiale è atteso per domenica, nella difficile trasferta di campionato contro il Genoa.