Esonero Pioli, Fiorentina orientata a cambiare l’ex Milan! Due i nomi in pole per la successione, ecco cosa filtra

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

pioli

Esonero Pioli, la Fiorentina, dopo la sconfitta odierna contro il Lecce, è sempre più orientata a cambiare allenatore. Vanoli favorito su Palladino

La sconfitta casalinga per 1-0 contro il Lecce, che lascia la Fiorentina al penultimo posto, sembra essere fatale per l’ex Milan Stefano Pioli. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Orazio Accomando, che parla di esonero imminente per dare una «scossa a un ambiente depresso».

La prestazione «sterile» contro il Lecce, con un rigore revocato dal VAR e occasioni mancate, ha rotto gli indugi della società.

Il sostituto numero uno individuato dalla dirigenza è Paolo Vanoli, attualmente reduce dall’esperienza al Torino. L’allenatore, apprezzato per la sua «organizzazione tattica» e la capacità di valorizzare la rosa, è in pole position. Si «sgonfia» invece la pista che porta a un clamoroso ritorno di Raffaele Palladino, che Accomando ritiene «da escludere».

