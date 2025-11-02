Fiorentina Lecce 0-1: decide Berisha, Pioli appeso ad un filo. Pareggio per 2-2 tra Torino e Pisa. Il resoconto dei match

Fiorentina Lecce 0-1: la squadra di Stefano Pioli cade ancora con l’ex Milan ora a forte rischio esonero. Pareggio tra Torino e Pisa

Si sono concluse le partite delle 15 della 10ª giornata di Serie A. La sorpresa arriva da Firenze, dove il Lecce ha conquistato una vittoria fondamentale battendo la Fiorentina per 1-0.

I giallorossi hanno trovato il gol del vantaggio al 23′ con Medon Berisha, il cui tiro è stato imparabile per De Gea. La tattica difensiva nella ripresa si è rivelata efficace. La sconfitta aumenta la pressione sull’ex Milan, Stefano Pioli.

A Torino, la sfida contro il Pisa è terminata 2-2 dopo un primo tempo spettacolare. Gli ospiti erano andati sul 2-0 grazie alla doppietta di Moreo (13′, rigore al 29′). Il Torino ha reagito prima dell’intervallo con Simeone (42′) e il pareggio di Che Adams al 45’+3′.