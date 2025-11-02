Connect with us

Fiorentina Lecce 0-1: decide Berisha, Pioli appeso ad un filo. Pareggio per 2-2 tra Torino e Pisa. Il resoconto dei match

De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa. La ricostruzione del tentativo estivo

Morte Galeone, lutto nel mondo del calcio: scompare a 84 anni il mentore di Allegri e profeta del calcio offensivo

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

Milan Futuro Oltrepò 2-1: vittoria meritata e tre punti per i rossoneri. Chaka Traore entra e spacca la partita, assist per il gol decisivo di Sia

pioli

Fiorentina Lecce 0-1: la squadra di Stefano Pioli cade ancora con l’ex Milan ora a forte rischio esonero. Pareggio tra Torino e Pisa

Si sono concluse le partite delle 15 della 10ª giornata di Serie A. La sorpresa arriva da Firenze, dove il Lecce ha conquistato una vittoria fondamentale battendo la Fiorentina per 1-0.

I giallorossi hanno trovato il gol del vantaggio al 23′ con Medon Berisha, il cui tiro è stato imparabile per De Gea. La tattica difensiva nella ripresa si è rivelata efficace. La sconfitta aumenta la pressione sull’ex Milan, Stefano Pioli.

A Torino, la sfida contro il Pisa è terminata 2-2 dopo un primo tempo spettacolare. Gli ospiti erano andati sul 2-0 grazie alla doppietta di Moreo (13′, rigore al 29′). Il Torino ha reagito prima dell’intervallo con Simeone (42′) e il pareggio di Che Adams al 45’+3′.

