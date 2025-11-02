Esonero Pioli, si va verso la separazione definitiva: l’annuncio dell’ultim’ora lascia pochi dubbi. Ultimissime

Connect with us

Mentre a San Siro è in procinto di iniziare il secondo tempo di Milan-Roma, una notizia shock arriva dalla capitale toscana e rischia di scuotere l’intero panorama della Serie A. Stefano Pioli sarebbe ad un passo dall’esonero dalla panchina della Fiorentina dopo la sconfitta casalinga per 0-1 subita contro il Lecce.

La notizia, riportata dal noto giornalista Matteo Moretto, descrive una situazione ormai insostenibile in casa viola. La squadra ha infatti raggiunto un bilancio drammatico in campionato, con quattro pareggi e ben sei sconfitte nelle prime dieci giornate, totalizzando appena quattro punti. Questo significa dieci partite consecutive senza vittorie. L’ultima caduta, in casa contro il Lecce, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La sconfitta di oggi pomeriggio ha spinto la Fiorentina in una posizione di classifica disperata, ben al di sotto delle aspettative nutrite dalla società e dalla tifoseria dopo una campagna acquisti ambiziosa. Il Franchi ha reagito con una contestazione aspra e vibrante al triplice fischio, mettendo in chiaro che la pazienza dell’ambiente è ormai esaurita.

L’andamento disastroso della squadra, che fatica a trovare gioco e risultati nonostante il talento in rosa, ha portato la dirigenza viola a una riflessione immediata e drastica sul futuro tecnico. L’esonero di Pioli, che solo poche settimane fa aveva ricevuto una fiducia a tempo, sembra ora inevitabile per tentare di dare una scossa a una stagione nata sotto una stella nerissima.

Si attendono nelle prossime ore le comunicazioni ufficiali del club, ma il destino dell’allenatore, tornato quest’anno sulla panchina della Fiorentina, appare segnato: la sconfitta contro il Lecce è stata, con ogni probabilità, l’ultima partita della sua seconda avventura gigliata.

