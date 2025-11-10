Esonero Juric, arriva l’ufficialità dell’Atalanta: tecnico sollevato dall’incarico dopo la sconfitta col Sassuolo. Il comunicato

Connect with us

Esonero Juric, c’è l’ufficialità dell’Atalanta: tecnico sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di domenica contro il Sassuolo

Era nell’aria da ieri sera, in seguito alla pesante sconfitta per 3-0 in casa contro il Sassuolo: Ivan Jurić non è più l’allenatore dell’Atalanta. L’esonero è divenuto ufficiale oggi, il primo giorno della sosta per le Nazionali.

Jurić paga un avvio di stagione disastroso, con soli 13 punti in 11 gare, frutto di due sole vittorie, sette pareggi (uno contro il Milan) e due sconfitte. Curiosamente, l’allenatore croato viene esonerato il 10 novembre per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso accadde con la Roma).

Il comunicato ufficiale dell’Atalanta recita: «Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori… Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro».

