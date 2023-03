Il Milan Primavera affronta l’Empoli in trasferta per la 24esima giornata di campionato. Segui la cronaca del match

Il Milan Primavera va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato dopo il grande successo contro l’Atletico Madrid in Youth League. La squadra di Abate fa visita all’Empoli nella 24esima giornata di campionato. La cronaca del match.

Empoli Milan Primavera 2-1: la cronaca del match

1‘ – Comincia il match.

6‘ – È dell’Empoli la prima occasione del match. Colpo di testa di Seck dopo una punizione di Degli Innocenti. Palla fuori. Meglio i toscani in questi primi minuti di gara.

7‘ – Risponde subito il Milan con un altro colpo di testa, stavolta di Zeroli. Si distende Stubljar a toglierla dall’angolino.

9‘ – Ancora Zeroli, questa volta con un inserimento in area. Gran verticalizzazione di Traorè che taglia in due la difesa. Il centrocampista riceve palla in area ma davanti al portiere non ha la freddezza giusta per insaccare.

13‘ – Reclama un rigore il Milan. Grande imbucata di Victor per El Hilali che rientra sul difensore e poi cade a terra su un presunto contatto. L’arbitro lascia correre.

21‘ – Degli Innocenti vicino ad un gol fantastico con una gran botta dai 25 metri che sfiora l’incrocio a Nava battuto.

22‘ – Grandissima occasione per El Hilali che riceve un pallone a rimorchio del solito treno Bozzolan e prova con il piatto a bucare Stubljar. Palla che sfiora la traversa.

30‘ – Dopo un grande inizio le due squadre hanno ora rallentato un po’ i ritmi. Il Milan fa la partita, Empoli in attesa.

40′ COSA HA SBAGLIATO TRAORÈ – Il classe 2004 riceve una ribattuta del portiere su un tiro di Cuenca e da due passi non centra incredibilmente la porta.

43‘ – Gran parata di Nava che vola su un colpo di testa di Seck.

FINISCE IL PRIMO TEMPO – Reti bianche all’intervallo.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

47′ GOL EMPOLI – Pallone vagante in area che la difesa del Milan non riesce a spazzare, ci mette la zampata Seck per portare avanti i padroni di casa.

52′ GOL EMPOLI – Minuti fatali per i rossoneri. Magazzù sulla sinistra mette a rimorchio per Renzi che di piatto buca Nava.

58‘ – Cross dalla destra di Alesi che trova sul secondo palo Bozzolan che al volo in area calcia alto.

65‘ – Bel cross di Bartesaghi che pesca Cuenca in area, tiro a botta sicura respinto da un difensore.

66′ GOOOOL MILAAAN! – Gran cross di Alesi che pesca Sia in area di rigore, zampata vincente del classe 2006.

69‘ – Punizione telefonata di El Hilali che trova la parata di Stubljar.

82‘ – Milan completamente sbilanciato in questo finale a caccia del pareggio.

86‘ – Gol annullato al Milan per fuorigioco di Longhi che aveva insaccato in rete dopo una respinta errata del portiere dell’Empoli.

FINISCE QUI – Il Milan cade ad Empoli.

Migliore in campo Milan: Victor LE PAGELLE

Empoli Milan Primavera 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 47′ Seck, 52′ Renzi, 66′ Sia

EMPOLI: Stubljar; Degli Innocenti (76′ Ignacchiti), Indragoli, Magazzù (62′ Barsi), Alessio (62′ Nabian), Seck (76′ Marianucci), Guarino, Boli, Renzi, Angori, Kaczmarski (62′ Zenelaj). All.: Buscè.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis (35′ Nsiala), Simic (56′ Bartesaghi), Bozzolan (80′ Longhi); Victor, Stalmach, Zeroli (56′ Sia); Cuenca, El Hilali, Traorè (46′ Alesi). A disp.: Bartoccioni, Pseftis, Casali, Malaspina, Paloschi; Foglio, Gala, Mangiameli. All.: Abate.

ARBITRO: Eugenio Scarpa

ASSISTENTI: Santino Spina – Mario Chichi

AMMONITI: 49′ Magazzù, 88′ Barsi, 89′ Stubljar, 90′ Nsiala, 92′ Bartesaghi