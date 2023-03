Le pagelle del match tra Empoli e Milan Primavera, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Empoli e Milan Primavera, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato. I voti ai protagonisti dopo il primo tempo.

Nava 6: Non può nulla sui due gol dei toscani. All’attivo una gran parata nel primo tempo su Seck.

Bozzolan 6: Gioca un grandissimo primo tempo, ma finisce la benzina troppo presto nella ripresa. (Dall’80’ Longhi S.V.)

Coubis 6: Altro problema muscolare di una sfortunata stagione. Ora rischia di saltare la nazionale Under 20. (Dal 35′ Nsiala 6: Si destreggia bene, nettamente in crescita rispetto al disastro di inizio anno).

Simic 5,5: Non il solito carro armato. Oggi impacciato e maldestro. Può capitare una battuta d’arresto. (Dal 56′ Bartesaghi 5,5: Non offre quella spinta che Abate si aspettava nel finale)

Zeroli 5,5: Due grandi occasioni ad inizio gara, poi cala come tutta la squadra col passare dei minuti. Sulle gambe. (Dal 56′ Sia 6,5: Il suo ingresso dà vivacità alla squadra, il suo gol riapre la gara).

Victor 7: Non cala mai di lucidità anche quando le gambe vengono meno. Con lui il pallone è in cassaforte.

Stalmach 6: Luci ed ombre. Accende il suo genio calcistico a sprazzi.

Cuenca 6: Dopo un primo tempo anonimo si fa vedere di più nella ripresa. Ci prova, ma manca ancora quel guizzo finale per incidere. Dà comunque la sensazione di poter essere pericoloso e di poter far nascere qualcosa con la palla tra i piedi.

El Hilali 5: Vicino al gol nel primo tempo, nella ripresa sbaglia tutto quello che si può sbagliare.

Traorè 6: Duello duro contro il 2002 Boli. A volte va via, altre volte pecca di presunzione. Costretto al cambio per un brutto intervento su di lui a fine primo tempo. (Dal 46′ Alesi 6: Inizia in maniera timida, poi cresce nel finale dove prova a creare qualcosa)