Emirates raddoppia: il Milan passa da 14 a 30 milioni di base fissa

Il Milan passa da 14 a 30 milioni di base fissa per l’intesa con Emirates: due volte superiore a quello finora percepito

Come riportato da Tuttosport, il rinnovo della partnership tra Milan ed Emirates è un grande passo in avanti visto il guadagno due volte superiore rispetto a quello finora percepito per la sponsorizzazione sulla maglia.

La durata dell’intesa, che dura dal 2007, sarebbe di un triennale: si passa da 14 a 30 milioni di base fissa,